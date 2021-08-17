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​Пентагон обіцяє впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула

"Ми повинні вивезти настільки багато цих людей, наскільки можливо".

​Пентагон обіцяє впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула
Пентагон

Найближчим часом Пентагон сфокусується на ситуації, яка складається в аеропорту Кабула.

Про це повідомив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета полягає в тому, щоб сконцентруватися на ситуації в аеропорту для того, щоб переконатися в тому, що він продовжує працювати, в тому, що ми можемо підтримувати там безпеку і стабільність... Ми плануємо залишатися в Афганістані наступні пару тижнів. Йдеться не лише про евакуацію американців, а й про моральні обов'язки щодо афганців, які допомагали нам протягом останніх 20 років - ми повинні вивезти настільки багато цих людей, наскільки можливо", - сказав Кірбі.

Раніше пакистанський журналіст Ваджахата Казмі повідомив, що поблизу міжнародного аеропорту Кабула перебувають тисячі людей, які намагаються прорватися на територію, звідки триває евакуація з Афганістану.

"Багато хто з присутніх намагається подолати стіну і зістрибнути з іншого її боку. Війська США - всередині аеропорту, а "Талібан", за повідомленнями, розміщується зовні", - написав він у твіттері.

На прикріпленому ним відео - безліч афганців, які намагаються перебратися через високу загорожу. Раніше Казмі також повідомляв, що бойовики "Талібану" дісталися околиць аеропорту, надходили повідомлення про стрілянину.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, таліби встановили контроль над усією територією Афганістану, крім аеропорту в Кабулі, який використовується для евакуації іноземців, які перебувають в країні, а також афганців, які отримали притулок за кордоном.

Нагадаємо, що таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. В неділю "Талібан" зайшов у передмістя Кабула, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн. 

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.

Україна тим часом також продовжує формувати списки громадян, які хочуть повернутися з Афганістану.

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