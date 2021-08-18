Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - МЗС

МЗС відпрацьовує два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міноборони.

Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

Наразі в аеропорту Кабула знаходиться один український літак, ще один вилетів сьогодні.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав він.

За його словами, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - зазначив спікер.

Перше завдання - це безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під'їздах до аеропорту розміщується ряд блокпостів.

Друге завдання - безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка.

Третє - отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" у неділю зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 людей з України та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Пізніше в МЗС повідомили, що бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців.