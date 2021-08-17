МЗС: ​153 українці попросили допомоги в поверненні з Афганістану

"З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо, хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає".

Наразі 153 громадянина України зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому з Афганістану.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Останні дані: 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз - це щоб вони дісталися кабульського аеропорту", - написав він у фейсбуці.

Кулеба також спростував інформацію окремих ЗМІ про "кинутих напризволяще державою українців".

"З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо, хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає. Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, комусь страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для усіх проблем, а його не чують. Держава працює щогодини над тим, щоб допомогти нашим громадянам. Допоможемо й іноземцям, але громадяни України - абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо", - наголосив міністр.

Він також зазначив, що наразі є кілька конкретних сценаріїв повернення, які втілюються в життя.

"З безпекових міркувань не можу розповідати подробиці, але працюємо, щоб все вдалося", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, що таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. У неділю "Талібан" зайшов у передмістя Кабула, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США. Пентагон обіцяє впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.

Україна також продовжує формувати списки громадян, які хочуть повернутися додому.