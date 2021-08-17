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Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки понад 55 років тому

На той час Ділану було 24 роки.

Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки понад 55 років тому
За лаштунками Leicester's De Montfort Hall, 1965
Фото: Rex Features

Американського співака Боба Ділана звинуватили в зґвалтуванні 12-річної дівчинки у 1965 році.

Як пише AFP, до суду Нью-Йорка надійшов позов від жінки (J.C.), яка заявила, що 24-річний Ділан нібито неодноразово вчиняв насилля протягом шести тижнів, "використовуючи свій статус музиканта і забезпечуючи Джей Сі алкоголем і наркотиками".

Насильство нібито відбувалося у готелі Chelsea. Позивачка стверджує, що Ділан спричинив їй "серйозні психологічні травми".

Представник 80-річного Ділана заявив, що "заява 56-річної давності не відповідає дійсності", пообіцявши "рішуче захищатися".

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Боб Ділан став першим лауреатом Нобелівської премії з літератури, якому її присудили за тексти пісень. У своєму рішенні Шведська академія пояснила, що премія присуджена за "створення нової поетичної мови в рамках великої американської пісенної традиції".

Перемога Ділана спричинила багато розмов. Згодом ще більше розмов спричинило його мовчання щодо присудження премії та відмова приїжджати за нагородою. Деякі поквапилися розтлумачити це як вияв байдужості до нагороди, хоча Академія згодом сказала, що рок-музикант дуже цінує присудження йому премії. 

У грудні 2016 року Боб Ділан увійшов до списку найвпливовіших євреїв світу.

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