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Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 1300

Ще близько 5700 людей отримали поранення.

Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 1300
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв масштабного землетрусу на Гаїті, за офіційними даними, сягнула 1300 осіб. За інформацією відомства з захисту від катастроф, ще близько 5700 людей отримали поранення.

Як зазначається, кількість загиблих та поранених може й далі зростати, передає DW.

Унаслідок землетрусу було зруйновано житлові будинки, школи, лікарні, церкви та частину місцевої інфраструктури. Загалом, за даними місцевої влади, стихія зруйнувала понад 7 000 споруд, ще 5 000 зазнали ушкоджень. Прем'єр-міністр країни Аріель Анрі, який тимчасово виконує обов'язки президента країни, оголосив надзвичайний стан строком на місяць.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 7,2 бала стався у Гаїті в суботу, 14 серпня. Його епіцентр розташовувався приблизно за 160 кілометрів від столиці країни Порт-о-Пренс. Через землетрус було оголошено загрозу цунамі, але згодом її скасували.

Гаїті все ще відновлюється від іншого катастрофічного землетрусу, який стався у 2010 році. Жертвами стихійного лиха тоді стали понад 300 тисяч людей, 1,5 мільйона осіб залишилися без даху над головою.

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