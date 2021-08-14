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На Прикарпатті у ДТП загинуло двоє осіб

Три людини госпіталізовано з травмами.

На автомобільній дорозі "Мукачево-Львів" в Івано-Франківській області сталася ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“14 серпня о 03:15 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області від чергового поліції, поступило повідомлення про те, що на Надвірнянщині на автомобільній дорозі державного значення "Мукачево-Львів "сталося ДТП, та попередньо п’ятьох людей затисло в автомобілі, потрібна допомога рятувальників для їхнього деблокування”, – йдеться у повідомленні.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що двоє осіб загинуло і троє – травмовано.

Постраждалих госпіталізували.

До надання допомоги при ДТП залучалося 10 рятувальників.

Нагадаємо, в Білгород-Дністровському районі Одеської області трапилася ДТП за участю правоохоронців. В результаті аварії троє працівників поліції загинули, ще один травмований.

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