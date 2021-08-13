Місто – частково туристичний хаб, старовинне і красиве, поруч знаходиться Нирківський водоспад та краєвиди Заліщиків, а у закладах смачно і дешево годують.

А чи не поїхати на вихідні до Чорткова? – подумав я. І поїхав.

Як доїхати до міста?

Прямим поїздом Київ-Рахів, з пересадкою в Тернополі або ж машиною. Вартість купе – 350 грн в одну сторону, автобуса – 470 грн. Машиною найкраща дорога Київ-Дубно-Тернопіль-Чортків, вона хоч і довша на 50 км, ніж через Вінницю-Хмельницький, але набагато краща. По дорозі можна зупинитися в Дубно або ж заїхати до Тернополя.

Саме місто невеличке, хоч там є таксі і громадський транспорт, але розташоване на пагорбах. Тримайте це в думках, коли будете бронювати готелі. Дороги у місті середньої якості, частково асфальтне покриття, частково бруківка. У місті достатньо кафешок та ресторанів з приємними цінами, при виборі яких орієнтувались на відгуки на гугл-карті.

До речі, місто отримало назву через власника поселення - магната Чартковського, хоча це не заважає громадянам вимагати перейменування міста у Богородичне. Здається, у 2010+ році була навіть ініціатива перейменувати “Чортків” на “Богородичне” (але кажуть, що це фейк).

Що варто робити у місті?

Не порушувати громадський порядок і відпочивати. Погуляти вуличками, піднятися на оглядовий майданчик, оглянути замок та костел. У місті всі живуть доволі так розмірено.

Які локації хороші для фоточок?

Дерев’яна ратуша в центрі міста. Зведена у 1905-1908 роках за ініціативою тодішнього бургомістра Людвіга Носса. Годинник для ратуші було виготовлено у столиці Швейцарії. Подивіться, яка вона гарна :)

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Біля дерев’яної ратуші є торгові ряди, які в принципі зараз використовуються за призначенням. Там зараз маленькі магазинчики, в яких можна купити різні товари.

Фото: Олександр Рудоманов

Прямо за ратушою знаходиться красивий костел святого Станіслава, який був збудований на початку XVII ст, у 1946—1989 рр. костел було закрито. Мав оборонне значення та був оточений мурами. У 1914 році російські війська зняли та вивезли дзвони, а у 1941 році перед наступом німців костел і монастир підпалили, а майже всіх отців і монахів-домініканців замордували на околиці Чорткова . Зараз тут проводить службу римо-католики.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Ще з локацій, де можна зробити красиві фото, я б радив піднятися на оглядовий майданчик з наступними координатами: 49,0205997; 25,8064409, де відкривається вигляд на усе місто. Також тут знаходиться ресторан та чани. Піднятися туди важкувато, але воно того варте.

Фото: Олександр Рудоманов

До речі, про іншу ратушу. Нова ратуша - трьохповерхова та зведена у стилі конструктивізму. Зараз там знаходиться міська рада, а навпроти - невеличка площа з пам’ятниками.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Нова ратуша Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Основною пам’яткою Чорткова вважається замок Ґольських, який звів власник Чорткова Єжи Чартковський. Дерев’яні укріплення міста і замку були зведені у XIV ст., а вже у 1600-х роках починається зведення замку з каміння. При побудові замок мав оборонне значення, але у кінці XVIII століття він перестав мати захисне значення і його перепрофілювали на в’язницю. Під час СРСР на території замку була газова станція, а споруда почала занепадати. Нині через аварійну стіну він закритий для відвідувачів, але його мають реставрувати у рамках проекту “Велика Реставрація”. До речі, замок схований в низовині, що є нетиповим.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

У дворах біля центру розташований найстаріший храм Чорткова — дерев’яна Успенська церква. Збудували її в 1635 році завдяки чортківським ремісникам: кушніру Миколі Драчуку та швецю Гаврилу Журавлю. Реконструювали храм на початку незалежності.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

У Чорткові також є історична синагога, збудована на початку ХХ століття. При радянській владі тут був кінотеатр, тепер вона дещо в занедбаному стані, але і зараз видно її красу:

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

З цікавих фактів: синьо-жовті прапори майоріли у Чорткові у розпал комуністичного режиму – у ніч на 22 січня 1973 року Росохацька підпільна група встановила чотири синьо-жовті прапори та розвішала прокламації до 55‑ї річниці проголошення Четвертого Універсалу Української Центральної Ради та в протест проти репресій комуністичної диктатури.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

До нових подорожей!