Фото: https://od.npu.gov.ua/ Фото з місця події

В Білгород-Дністровському районі Одеської області трапилася ДТП за участю правоохоронців. В результаті аварії троє працівників поліції загинули, ще один травмований.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

“За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря з’їхали на службовому автомобілі в кювет. В результаті троє працівників поліції загинули, ще один травмований”, - йдеться у повідомленні.

Наразі обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Нагадаємо, у Львівській області 9 серпня сталися дві масштабні ДТП, в яких постраждали 13 людей.