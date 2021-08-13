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"Автомагістраль-Південь" відновила ділянку регіональної траси на Одещині

Відновлена ділянка має протяжність 9 км.

Підрядник «Автомагістраль-Південь» завершив ремонт відрізку між селами Ангелінівкою та Романівкою у Роздільнянському районі Одеської області на регіональній трасі Р-33 Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка.

Про це повідомляє Facebook-сторінка програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», у межах якої здійснено роботи.

Відновлена ділянка має протяжність 9 км та межує з першою ділянкою, що була відремонтована, між селами Степанівкою та Розалівкою.

«У 2020 році ремонтні роботи тривали на 7 ділянках автомобільної дороги Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка, загальною протяжністю 77 км. У 2021 році відремонтують 3 ділянки, протяжністю 35 км. На одній ділянці роботи вже завершено. Ще на двох ділянках дороги ведуться проєктні роботи – 43 км. Повністю завершити ремонтні роботи на автомобільній дорозі Р-33 заплановано у 2022 році», — йдеться у повідомленні.

Програма «Велике будівництво» передбачає відновлення та розбудову як великих міжнародних і національних трас, так і регіональних та місцевих доріг.

Нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планується відновити 2000 км місцевих та 4500 км державних доріг по всій Україні.

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