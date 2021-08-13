​Польський Orlen хоче купити мережу заправок "Укрнафти", - ЗМІ

"Почули бажання купити заправки «Укрнафти», при цьому бажано не дуже дорого".

Польський концерн PKN Orlen хоче купити мережу заправок "Укрнафти", пише профільне видання enkorr з посиланням на власне джерело.

Воно пише, що топменеджери Orlen на чолі з головою правління Даніелем Обайтеком зустрічалися з цього приводу з заступником міністра енергетики Максимом Немчіновим, заступником міністра закордонних справ Дмитром Сеником і директором нафтового напрямку "Нафтогазу" Миколою Колесником.

"Orlen – компанія з колосальними можливостями, і ми очікували від неї почути пропозиції в частині інвестицій у виробництво, у великі нафтохімічні підприємства і трубопроводи, але поки почули тільки бажання купити заправки «Укрнафти», при цьому бажано не дуже дорого", - розказав виданню учасник перемовин на умовах анонімності.

Консультації з цього приводу будуть продовжуватися.

Мережа "Укрнафти" налічує 537 автозаправок. Роздрібна мережа була придбана в афілійованих із групою "Приват" компаній у 2003-2006 рр. за $547 млн за тодішнім курсом.

Компанія належить "Нафтогазу України" (50%+1 акція) та групі "Приват" (42% акцій).

На початку 2021 року "Нафтогаз" попросив наглядову раду "Укрнафти" почати підготовку до розділу активів компанії між мажоритарними акціонерами. Розмови про продаж заправок "Укрнафти" почалися ще у 2015 році.