Ремонт поїзда Hyundai, який зійшов з рейок біля Запоріжжя, обійшовся у 67 млн гривень

Роботи виконали з випередженням графіка - за чотири місяці замість року.

Ремонт поїзда Hyundai Rotem, який у березні зійшов із рейок біля Запоріжжя, обійшовся у 67 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у п'ятницю, 13 серпня.

"Завдяки роботі спеціалістів сервісної групи Hyundai Rotem і філії «Українська залізнична швидкісна компанія» всі роботи вдалось виконати за чотири місяці, працювали цілодобово. Загальна вартість робіт склала близько 67 млн грн", - заявила компанія.

Поїзд уже пройшов післяремонтні випробування і з 14 серпня почне виконувати рейси. Перший - за маршрутом поїзда №724 Київ - Харків.

Нагадаємо, аварія поїзду №732 Київ - Запоріжжя сталася 29 березня 2021 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

Причиною сходу стало викривлення рейок колії.

"Укрзалізниця" поклала відповідальність за аварію на кількох працівників Придніпровської залізниці: першого заступника начальника та головного інженера Служби колії, начальника та заступника начальника Запорізької дистанції колії, майстра-головного інженера Запорізької дистанції колії, старшого майстра та бригадира Запорізької дистанції колії.