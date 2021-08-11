НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк

Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних банк "Земельний капітал" (Дніпро) колишнього міністра вугільної промисловості Віктора Тополова (94,4% акцій), який на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів посідав 63-тє місце (909,983 млн грн) серед 73 банків, що діяли в країні.

Про це повідомляється на сайті банку.

"Правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ "КБ "Земельний Капітал" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. гривень, отримають свої кошти у повному обсязі – це близько 70% вкладників банку.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО.

Нацбанк також повідомляє, що відкликав банківську ліцензію у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі - ПАТ "Розрахунковий центр").

"3 лютого 2021 року акціонери ПАТ "Розрахунковий центр" ухвалили рішення про припинення цим банком здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 30 червня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" завершив здійснення банківської діяльності", - зазначили в НБУ.

ПАТ "Розрахунковий центр" – восьмий банк, який припинив діяльність за власною ініціативою без припинення юридичної особи. Раніше Нацбанк вже відкликав ліцензії у ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", АТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".

Нагадаємо, 2 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, що сприятиме збереженню активів банків-банкрутів. Документ визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам.