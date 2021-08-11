Кабмін визначився з тарифами на світло: до 250 кВт-год - 1,44 грн, понад - 1,68 грн

З 1 жовтня 2021 року в Україні будуть діяти нові тарифи на електроенергію для населення. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, він становитиме 1,44 грн, для тих, хто споживає більше, - 1,68 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу.

"На порядку денному - важливе соціальне питання щодо тарифів на електроенергію для населення. Економіка України ще не відновилася після коронакризи. Дійсно, відбувається зростання зарплат і доходів населення, але ми розуміємо, що вкрай важливо зараз підтримати людей", - пояснив Шмигаль рішення про часткове зниження тарифів.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, зменшення тарифів торкнеться абсолютної більшості населення.

"Мова йде про 80% домогосподарств. Для них тариф буде складати 1,44 грн з ПДВ. Можливість зниження тарифів досягається через запровадження нової моделі покладання спеціальних обов'язків. Така модель запроваджується вперше і передбачає посилення ролі держави через державні генеруючі компанії "Укргідроенерго" та "Енергоатом", які стають ключовими учасниками її реалізації", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно з якою ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (окрім добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, потім - на травень, червень, липень, серпень.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення.