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Любченко запропонував розкрити персональні дані про сплату податків

"Коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми".

Любченко запропонував розкрити персональні дані про сплату податків
Фото: Lb.ua

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко запропонував зробити публічними персональні дані про сплату податків.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"У нас відбулася децентралізація, сформувалося 1,4 тис. Громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює. Коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми", - сказав він.

Нагадаємо, що Любченко до приходу в уряд очолював Державну податкову службу і ще тоді скаржився на відсутність 5,6 млн громадян "на податковій карті".

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