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На Чернігівщині будівництво охопило половину зношеної траси Н-07 Київ-Юнаківка

Ремонт відбувається одразу на 11 ділянках.

У Чернігівській області на трасі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, стан якої оцінюється як незадовільний, в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» капітально ремонтують 75,2 км зі 143 км загальної протяжності дороги в межах області. Про хід робіт на об'єкті розповідає офіційна сторінка Укравтодору в Facebook.

Дорога Н-07 була побудована у другій половині минулого століття і сьогодні вже не відповідає сучасним нормам навантаження. На трасі в багатьох місцях утворилися сітки тріщин і вибоїни, у весняний період тут виникають пучини.

Наразі ремонт відбувається одразу на 11 ділянках, найбільш активні роботи тривають на відрізку від Прилук в напрямку Сум.

В ході капітального ремонту дороги проводиться не лише заміна покриття і основи, реконструюється також система водовідведення. Дорожники встановлюють нові труби для пропуску води під дорогою і лотки водостоку.

Після завершення робіт дорога відповідатиме сучасним параметрам навантаження і безпеки руху. Конструктив буде повністю замінений і посилений. Асфальтобетонне покриття виконають у двох шарах.

Всього у 2021 році в Чернігівській області відремонтують 182 кілометри доріг державного значення.

Нагадаємо, до Дня незалежності буде здана траса М-30 Стрий-Ізварине протяжністю 1400 км. Вона стане найдовшою дорогою України, яка з'єднає західні та східні області. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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