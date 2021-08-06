Тимошенко: цього року з Черкас запустять електропоїзди, залізницю вже модернізують

Крім того, в Черкаській області триває реконструкцію доріг.

В Черкасах почали електрифікацію ділянки до станції ім. Шевченка, що дозволить вже цього року запустити електропоїзди. Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Уявіть собі: ви живете в обласному центрі, всього за 200 км від столиці, а зручного сполучення немає. Тому що залізниця не електрифікована. Саме так було в Черкасах», - каже він.

У п’ятницю, 6 серпня почали процес електрифікації 30 км дільниці, від Черкас до станції ім. Шевченка. Наступного року електрифікацію залізниці продовжать ще на 90 км, до Гребінки. Модернізацію проводять в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Крім того, в Черкаській області триває реконструкцію доріг, які донедавна, за словами Тимошенка, перебували в такому ж стані, як і залізниця.

«Доріг фактично не було, тому що їх десятиріччями не ремонтували. Яскравий приклад – окружна Золотоноші, де зараз за програмою «Велике будівництво» іде капітальний ремонт. Вперше за 40 років», - коментує він.

Загалом в області планують відновити 250 км доріг державного значення, одним із ключових проєктів є ремонт головної траси області Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань. Минулого року відновили 67 км дороги, цьогоріч завершать ще 115 км.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв, що за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розвиватимуть мережу приміського сполучення. Зокрема, за участю відомих у світі компаній розробляють проєкт City Express у Києві, Харкові та Дніпрі.



