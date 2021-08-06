На проспекті Героїв Сталінграда в Києві обмежать рух на півтора місяця

Із 7 серпня до 26 вересня на просп. Героїв Сталінграда у столиці частково обмежать рух.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Розпочинається масштабний капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда. На першому етапі працюватимуть на ділянці від вул. Приозерної до вул. О. Архипенка (у напрямку ст. м. «Оболонь»)", - сказано в повідомленні пресслужби КМДА.

У рамках робіт на магістралі оновлять систему дощової каналізації, влаштують нову основу проїжджої частини й асфальтове покриття. З’являться на проспекті й велодоріжки та оновлені тротуари.

Під час робіт рух буде обмежено частково.