​СБУ затримала в Києві учасницю терористичної організації ІДІЛ, яка мала посвідку на проживання в Україні

До жінки застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

"Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання", - зазначили в СБУ.

Наразі до затриманої застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Нагадаємо, у лютому СБУ викрила осередок "Ісламської держави" в Київській області.