Зеленський назвав припинення вогню першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення бойових дій є першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія, це предметна розмова", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, якими мають бути перші кроки, якщо говорити про моделі майбутнього Донбасу в частині вирішення гуманітарних, політичних і питань безпеки.

"Я завжди виступав за те, що перший пункт і ”Мінська”, і всіх домовленостей - і взагалі справа навіть не в "Мінську", і не в нашому ставленні до "Мінську", і справа навіть не в тому, який відсоток населення вірить в цей "Мінськ". Суть - припинення вогню ... Потрібно хоча б перестати стріляти, щоб про щось говорити. Це факт", - додав глава держави.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необхідною імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.