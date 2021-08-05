Написи вчинені на в'їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари.

На стелі на в’їзді до окупованого Сімферополя з’явилися написи на підтримку Кримської платформи.

Відповідні фото оприлюднив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Сьогоднішні фотографії з тимчасово окупованого РФ Криму: написи на підтримку Кримської платформи, вчинені на в'їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари”, - написав Чубаров.

Фото: Рефат Чубаров

Фото: Рефат Чубаров

Нагадаємо, що саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Станом на 28 липня участь у саміті підтвердили 28 держав і міжнародних організацій. Зокрема, від США на український саміт Кримської платформи приїде міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Францію на саміті у Києві представлятиме глава МЗС. Свою участь вже також підтвердили Нідерланди.