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"Путіну було головне узяти Крим, а зараз він про наслідки не думає", – Леонід Кравчук

"Для нього головне – переконати росіян". 

"Путіну було головне узяти Крим, а зараз він про наслідки не думає", – Леонід Кравчук
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Президент РФ Володимир Путін не думав про наслідки окупації Криму. Однак якщо він віддасть Крим, то в України складно буде його забрати. Таку думку висловив перший президент Леонід Кравчук в інтерв'ю LB.ua в межах спецпроєкту до 30-ліття Незалежності України. 

"Я так думаю, що Путін глибоко не аналізує цього. Для нього головне – переконати росіян. А вони дуже боляче завжди ставилися до Криму, до Севастополя, говорили, що це «русский город славы» і так далі. Путіну було головне узяти Крим, а зараз він про наслідки не думає, про те, що буде з півостровом. Однак я точно знаю: якщо він віддасть завтра Крим, то його вже в України складно буде забрати. Тому він й поставив завдання: утримувати Крим у складі Росії", – зазначив перший президент.

Кравчук додав, що на власні очі бачив, "які страхіття творилися у Криму, як жили люди: вони виходили опухлі від голоду, москіти їх заїдали". 

"Їх туди переселили. І Хрущов дійсно просив Кириченка забрати Крим до складу УРСР. Ну, не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться в діамант відпочинку, краси, або як росіяни нині роблять – на військову базу. Однак і цю базу потрібно утримувати, однак без води це неможливо. А води там немає", – зазначив перший президент. 

Леонід Кравчук вважає, що після повернення Криму його варто було б зробити автономною областю. 

"Однак враховуючи, що минуло багато часу з моменту референдуму 1991 року і народилися нові покоління, це питання не потрібно порушувати. Головне – конституційні норми і інтеграція в загальну територіальну цілісність держави", - зазначив він. 

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