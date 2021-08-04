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Білоруська легкоатлетка Тимановська прибула до Польщі (оновлено)

Літак зі спортсменкою вилетів до Польщі з Австрії сьогодні ввечері. 

Фото: EPA/UPG

Авіалайнер з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, що вилетів з Відня, приземлився в середу ввечері у Варшаві.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.

Тимановська вилетіла до Польщі з Австрії сьогодні ввечері. Перед цим польська влада надала спортсменці гуманітарну візу та притулок.

Раніше сьогодні Христина Тимановська прибула до Відня.

"Ми дуже раді, що вона тут у безпеці. Але вона боїться за своє майбутнє і свою родину", - сказав Магнус Бруннер, високопосадовець австрійського уряду, після того, як літак з Тимановською прибув з Токіо.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

1 серпня Тимановська поширила відеозвернення до Міжнародного олімпійського комітету, у якому вона заявила, що її намагаються насильно вивезти з Токіо. За повідомленнями ЗМІ, представники білоруської делегації доправили її в аеропорт японської столиці для відправлення на батьківщину, проте там вона звернулася по захист до поліції.

Пізніше представник МОК Марк Адамс повідомив, що Тимановська провела ніч проти понеділка у готелі токійського аеропорту, де перебувала "в безпеці та під захистом".

Японська преса повідомила, що спортсменка перебуває в посольстві Польщі в Токіо. Вона запросила політичного притулку. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що польська влада видала Тимановській гуманітарну візу.

Сьогодні Тимановська мала сьогодні летіти до Польщі, однак, замість цього вона вилетіла рейсом Austrian Airlines. Представник білоруської громади, який контактував з Тимановською, сказав, що дипломати поміняли її рейс "з міркувань безпеки".

Також сьогодні стало відомо, що ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину - Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська вилетіла з Токіо до Австрії, хоча спочатку планувала відправитися до Польщі.

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