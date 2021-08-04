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Франція дозволила вакцинованим українцям поїздки до своїх заморських територій без cпеціальної візи

Для подорожі достатньо мати біометричний паспорт.

Франція дозволила вакцинованим українцям поїздки до своїх заморських територій без cпеціальної візи

Франція дозволила громадянам України, які мають біометричні паспорти, подорожувати до своїх заморських територій без спеціальної візи.

Про це інформує посольство Франції в Україні.

Зазначається, що для в'їзду необхідно бути щепленим проти коронавірусу.

"Відмінна новина: українцям з біометричним паспортом і повним курсом вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує динамізм наших туристичних обмінів", - йдеться в повідомленні.

Раніше для поїздки до французьких заморських територій іноземці мусили мати спеціальну візу, тому що вони не входять до Шенгенської зони. Водночас для громадян ЄС і країн Шенгенської зони для коротких візитів такої вимоги не висували.

Нагадаємо, у червні Франція почала поступово відкриватися для вакцинованих туристів. Країни поділили на три зони залежно від поширення коронавірусної епідемії, зокрема нових штамів, які непокоять світ. "Червоні" країни, поміж яких Індія, Туреччина і велика частина держав Латинської Америки, опинились у найгіршій ситуації – в’їзд із цих країн до Франції заборонено. "Зеленим" країнам, до яких потрапили всі країни ЄС, Південна Корея та Австралія з Новою Зеландією, найпростіше – після прильоту потрібно показати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Україна ж тоді потрапила до "помаранчевого" списку країн, у яких епідемія під контролем, але рівень заражень залишається високим.

Однак у липні Франція відкрила кордони для всіх типів подорожей і для українців - за наявності повного курсу щеплення однією з вакцин, затверджених регулятором ЄС, або свіжого негативного тесту.

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