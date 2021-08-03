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Швейцарія зняла обмеження на в'їзд для громадян України, - МЗС

При в’їзді до Швейцарії необхідно пред’явити низку документів.

Швейцарія зняла обмеження на в'їзд для громадян України, - МЗС
Фото: president.gov.ua

Влада Швейцарії відкрила з 2 серпня в’їзд для туристів з України за дотримання низки обов’язкових вимог.

Про це свідчить інформація на інтерактивній мапі МЗС України.

“Для громадян України з 2 серпня знято обмеження на в’їзд до Швейцарії”, - сказано у інформації.

Разом з тим, при в’їзді до Швейцарії необхідно пред’явити:

  • сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів). Наразі Швейцарія визнає такі вакцини: Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac);

  • або негативний результат ПЛР тесту (тест необхідно зробити максимум за 72 години до в’їзду);

  • або негативний результат швидкого тесту на антигени (тест необхідно зробити максимум за 48 годин до в’їзду);

  • або підтвердження, що ви мали Covid-19 захворювання протягом останніх 6 місяців та одужали.

Для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними варіантами вірусу і перебували на території цих регіонів більше 10 днів, та які не щеплені або не можуть довести, що за останні 6 місяців хворіли на COVID -19, передбачений 10 денний карантин.

Нагадаємо, уряд Італії з 31 липня зняв обмеження на в’їзд для туристів з України.

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