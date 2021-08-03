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Європарламентарі вважають, що за вбивством Шишова стоїть режим Лукашенка

"Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні".

Європарламентарі вважають, що за вбивством Шишова стоїть режим Лукашенка
Віталій Шишов
Фото: t.me/beldomua

Депутати Європарламенту відреагували на вбивство у Києві керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. На їхню думку, за вбивством білоруського активіста в Україні стоїть режим Олександра Лукашенка.

"Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - написала німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон.

Литовський євродепутат Петрас Аустревічюс зазначив, що "вбивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка".

Він пригадав вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році та додав, що, на його думку, за ним також стоять спецслужби Білорусі.

Нагадаємо, 26-річний Віталій Шишов учора вранці вирушив на пробіжку і відтоді перестав виходити на зв’язок. Сьогодні його знайшли в одному з київських парків повішеним зі слідами побиття на обличчі.

Поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею умисне вбивство і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

"Білоруський дім в Україні", засновником і головою якого був Шишов, заявив, що за Віталієм стежили і поліція про це знала.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

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