Європарламентарі вважають, що за вбивством Шишова стоїть режим Лукашенка

Депутати Європарламенту відреагували на вбивство у Києві керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. На їхню думку, за вбивством білоруського активіста в Україні стоїть режим Олександра Лукашенка.

"Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - написала німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон.

Литовський євродепутат Петрас Аустревічюс зазначив, що "вбивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка".

Він пригадав вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році та додав, що, на його думку, за ним також стоять спецслужби Білорусі.

Killing of Belarusian citizen Vitaliy @Shishov, head of the NGO @Belarusian House in @Ukraine yet another act of international terrorism by @Lukashenka regime. Investigative journalist Pavel @Sheremet was murdered in 2016 with Belarus KGB behind. — Petras Austrevicius (@petras_petras) August 3, 2021

Нагадаємо, 26-річний Віталій Шишов учора вранці вирушив на пробіжку і відтоді перестав виходити на зв’язок. Сьогодні його знайшли в одному з київських парків повішеним зі слідами побиття на обличчі.

Поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею умисне вбивство і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

"Білоруський дім в Україні", засновником і головою якого був Шишов, заявив, що за Віталієм стежили і поліція про це знала.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.