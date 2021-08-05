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Лукашенко підписав указ, який дозволить позбавляти білорусів громадянства за участь в протестах

Указом також врегульовано процедурні питання, пов'язані з відновленням громадянства.

Лукашенко підписав указ, який дозволить позбавляти білорусів громадянства за участь в протестах
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко підписав указ, який передбачає позбавлення громадянства "за участь в екстремістській діяльності".

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Указ, зокрема, врегульовує процедурні питання, пов'язані з введенням такого нового інституту, як відновлення громадянства, а також з розширенням категорій іноземців та дітей, які отримали право на отримання громадянства Білорусі в спрощеному порядку.

"Додатково закріплюються порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами за участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі і процедура припинення розгляду заяв про набуття громадянства у випадках, передбачених зазначеним Законом", - зазначається в указі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко дозволив військовим розганяти протести.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Лукашенко. Влада жорстоко придушує мітинги, а проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.

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