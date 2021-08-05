Конституційний суд Франції схвалив обов'язкову вакцинацію та "паспорти здоров'я"

Водночас суд не дозволив розривати контракти з працівниками, які відмовляються вакцинуватися.

Конституційний суд Франції визнав конституційними впровадження "паспортів здоров'я" та примусову вакцинацію певних категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Конституційний суд з обмовками схвалив прийнятий нещодавно парламентом закон про посилення карантинних обмежень - підтримав допуск у кафе та торгові центри за "паспортами здоров'я" та схвалив обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

Однак КС не дозволив французькій владі розривати контракти з працівниками, які відмовляються вакцинуватися, а також не підтримав положення про обов'язкову самоізоляцію в разі зараження коронавірусом.

Нагадаємо, впровадження "паспортів здоров'я" у Франції викликало обурення в суспільстві та спровокувало масові протести.

Як і в багатьох інших країнах Європи, у Франції циркулює більш заразний штам коронавірусу дельта. Щоденна кількість заражень тут зросла до 22 тисяч від чотирьох тисяч на початку липня. Число шпиталізованих також зростає.

Трохи менше за 50% із 67-мільйонного населення країни повністю вакциновані.