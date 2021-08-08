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Американські вчені не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу

"Вірус зникне після того, як буде щеплена переважна більшість населення".

Американські вчені не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що збільшення числа вакцинованих може запобігти появі ще більш небезпечних штамів коронавірусу, однак не виключено виникнення нового штаму вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

"Якщо ви дозволяєте вірусу вільно і на постійній основі відтворюватися в суспільстві, то він буде мутувати. Що станеться, якщо протягом місяців і місяців ви дозволите вірусу відтворюватися: гіпотетично можливо, не гарантовано, але гіпотетично можливо, що ми могли б отримати варіант, який буде вислизати від захисту вакцини", - зазначив Фаучі.

За словами інфекціоніста, вірус зникне після того, як буде щеплена переважна більшість населення. Якщо цього не станеться, то взимку коронавірусна інфекція буде поширюватися разом з вірусом грипу.

Також, на думку Фаучі, новий сплеск захворюваності може відбутися навесні наступного року.

При цьому головний лікар США  наголосив, що нещеплені люди допомагають поширювати ковід.

Нагадаємо, у місті Моршин, що на Львівщині, з 20 червня не фіксували жодного нового захворілого на коронавірус. У місті повністю вакциновано 66% дорослого населення, а хоча б однією дозою – 72,4%.

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