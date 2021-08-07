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Ірак призупинив усі пасажирські рейси до Білорусі

Водночас з Багдада до Мінська відправлять літаки, щоб забрати іракців на батьківщину.

Ірак призупинив усі пасажирські рейси до Білорусі
Фото: facebook.com/iraqi.airways.official

Ірак призупиняє пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін. Рішення стосується всіх авіаперевізників.

Про це повідомляє Управління цивільної авіації Іраку в Facebook.

"На підставі розпоряджень уряду Управління цивільної авіації Іраку оголосило про припинення всіх рейсів із Іраку до Мінську (Білорусь)", - йдеться в повідомленні.

Влада Іраку закликала чекати на подальше повідомлення з цього приводу.

Водночас зазначається, що літаки відправлять з Багдада до Мінська тільки для того, щоб забрати іракців на батьківщину.

Раніше стало відомо, що Євросоюз почав переговори з Багдадом, щоб повернути мігрантів з Іраку, які незаконно потрапили через Білорусь до Литви, а також переконати іракську владу зменшити кількість авіарейсів до Мінська.

У липні авіакомпанія Iraqi Airways оголосила про подвоєння кількості рейсів у Мінськ із 1 серпня. Зазначалося, що це пов'язано з високим попитом на цей напрямок.

Авіакомпанія Iraqi Airways використовується білоруським режимом для гібридної війни з Європейським Союзом. За даними опозиції Білорусі, цими рейсами громадяни Іраку та інших держав Близького Сходу організовано прибувають до Мінська, отримують туристичні візи, а потім перекидаються до лінії державного кордону для переходу на територію Литви.

Нагадаємо, що за останні місяці Литва зіткнулася з багаторазовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли вже понад чотири тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте казала, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

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