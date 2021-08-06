У Румунії через російський літак підняли за тривогою британські винищувачі

У Румунії винищувачі Typhoons британських ВПС підняли за сигналом швидкого реагування НАТО через проліт російського літака у повітряному просторі Альянсу над Чорним морем.

Радари НАТО виявили літак у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Чорного моря. Він направлявся в бік Румунії, повідомили на сайті Королівських повітряних сил.

"Коли російський літак увійшов у район політної інформації Румунії, ми були змушені провести бойове повітряне патрулювання... Коли ми підійшли до району бойового повітряного патрулювання, російський літак розвернувся і покинув простір", – повідомив лейтнант Чарлі, один з пілотів Королівських ВПС.

У Королівських ВПС зазначили, що охороняють повітряний простір регіону відповідно до затверджених у 2014 році заходів на саміті Альянсу.

Нагадаємо, що російські літаки періодично порушують повітряний простір інших країн. Наприклад, у 2014 військовий літак РФ помітили в Данії. Тоді за тривогою також піднімали винищувачі.