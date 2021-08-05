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МОК вимагає пояснень від російських ЗМІ, які обзивали та ображали ЛГБТ-спортсменів

У заяві МОК наголошується, що на Олімпійських іграх немає місця дискримінації.

МОК вимагає пояснень від російських ЗМІ, які обзивали та ображали ЛГБТ-спортсменів
Фото: МОК

Міжнародний олімпійський комітет вимагає пояснень від російського "Першого каналу" і телеканалу "Росія-1", які образили в своїх ефірах ЛГБТ-спортсменів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У заяві МОК наголошується, що на Олімпійських іграх немає місця дискримінації, а організація вітає їх різноманітність та інклюзивність.

У програмах "Час покаже" на "Першому каналі" і "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1" ведучі та учасники ображали  британського стрибуна у воду, відкритого гея Тома Дейлі, який завоював на золоту медаль, а також -  трансгендерну учасницю змагань з важкої атлетики, новозеландку Лорел Хаббард.

Зокрема, депутат російської Держдуми Олексій Журавльов, коментуючи участь в іграх представників ЛГБТ, використовував слова "мразь"  та "гомики", член вищої ради партії "Єдина Росія" і заступник голови Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Толстой називав їх "збоченцями" , а ведучий програми "Час покаже" Анатолій Кузічев, надів перуку з двома косичками і охарактеризував трансгендерів як "психопатів, яких треба лікувати".

Нагадаємо,  на токійській Олімпіаді спортсменів з числа ЛГБТ-спільноти втричі більше, ніж було в Ріо.

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