​Журналісти України та Азербайджану створили платформу для протидії російській пропаганді та фейкам

Представники медіа України та Азербайджану створили платформу для комункації, обміну досвідом та об’єктивного висвітлення подій в обох країнах, а також - протидії російській пропаганді та фейкам.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Сьогодні під час круглого столу представник "Об'єднаної діаспори азербайджанців України" Хікмед Джавадов та представник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін підписали меморандум про співпрацю провідних медіа обох країн.

"В Україні та Азербайджані існує спільна проблема - це територіальна цілісність. В Азербайджані була 44-денна війна, яка зняла питання територіальної цілісності, але зрозуміло, що нас у будь-який момент може чекати спроба реваншу. Впевнений, що українці найближчим часом звільнить свою територію та зачистить її від терористів. Під час війни з подачі журналістів з деяких країн в українському медіапросторі ширились фейки, і їх розвінчувати було вже пізно... Тому ми вирішили створити платформу з журналістів України та Азербайджану, які працюватимуть разом та надавати правдиву інформацію про те, що відбувається у наших країнах", - зазначив Джавадов.

У платформі візьмуть участь журналісти з провідних медіа, які обмінюватимуться досвідом та стажуватимуться в Україні та Азербайджані.

Найбільш важливим аспектом має стати можливість перевіряти інформацію та отримувати прямі коментарі від експертного та політичного середовища двої країн.

"Ми повинні створювати сумісний порядок денний, який надаватиме об'єктивну та правдиву інформацію про події в наших країнах. Це важливо не лише для того, щоб захищатись від інформаційного тероризму, але і щоб розвивати партнерські відносини. В нас є спільні інтереси в енергетиці, культурі, створенні нових геополітичних вимірів", - зазначив Золотухін.

У майбутньому до платформи збираються долучити кримськотатарських журналістів та колег з Грузії та Молдови, створити представництва українських ЗМІ у Баку та азербайджанских ЗМІ у Києві.

Нагадаємо, на початку липня Україна ніціювала в Женеві спільну заяву від імені майже 60 держав про негативний вплив дезінформації на права людини.