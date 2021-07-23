Віднині він знову опинився за гратами.

У Маневичах Волинської області затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй матері, від чого жінка померла.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, в якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала на власному подвір’ї без ознак життя.

Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, 21 липня він повернувся з в’язниці, де відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька в 2017 році.

Фото: vl.npu.gov.ua

Попередньо відомо, що сьогодні вранці між чоловіком та його матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався.

Віднині він знову опинився за гратами.

Нагадаємо, у Гостомелі чоловік намагався вбити співмешканку, з якою прожив 17 років, "щоб знову зустрітися на тому світі".