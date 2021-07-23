У Маневичах Волинської області затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй матері, від чого жінка померла.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, в якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала на власному подвір’ї без ознак життя.
Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, 21 липня він повернувся з в’язниці, де відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька в 2017 році.
Попередньо відомо, що сьогодні вранці між чоловіком та його матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався.
Віднині він знову опинився за гратами.
Нагадаємо, у Гостомелі чоловік намагався вбити співмешканку, з якою прожив 17 років, "щоб знову зустрітися на тому світі".