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В НАН України проводять опитування про перехід на латинську абетку

Опитування приурочене до 130-річчя з дня народження українського прозаїка Сергія Пилипенка, який у 1920-х роках виступив з такою ідеєю. 

В НАН України проводять опитування про перехід на латинську абетку
Фото: wikimedia.org

Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України ініціював дискусію щодо переходу з кириличної на латинську абетку.

Опитування оприлюднене на сторінці інституту у Facebook з нагоди 130-річчя з дня народження українського прозаїка Сергія Пилипенка, який у 1920-х роках виступив з такою ідеєю. 

Інститут мовознавства нагадав, що Пилипенко у часописі "Червоний шлях" опублікував статтю "Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt’sja cijeju spravoju".

"Авторова аргументація така. Уніфікація алфавітів — справа неминуча й станеться в недалекому майбутньому. Людство має писати однаково, щоб менше марнувати час на ознайомлення з іншими мовами. Рано чи пізно виникне єдина інтернаціональна мова, а користування відмінним письмом є, по суті, актом національного відгороджування, перешкодою для ознайомлення з інтернаціональною культурою. Саме тому варто запровадити латинський алфавіт, пристосувавши його до специфічних звуків української мови", - мовиться у повідомленні.

У своїй статті Сергій Пилипенко згадував й опонентів. Москвофіли бояться розриву з Росією, закидатимуть українцям "самостійництво". Натомість українофіли з Наддніпрянщини вбачатимуть у латинській графіці полонізацію української мови.

Письменник пропонує обговорити, як краще латинізувати українську писемність. І ставить питання руба: "Тепер чи ніколи!"

У інституті мовознавтва нагадали, що заклик Сергія Пилипенка підтримали інші діячі, наприклад, письменник Майк Йогансен, мовознавець Микола Сулима. Проте реформа так і не відбулася. А тих, хто її обговорював, у 1930-х роках було страчено.

Питання переходу української мови на латиницю піднімається і в наші дні. Кілька років тому обговорити питання запропонував тогочасний міністр закордонних справ Павло Клімкін. Утім, його пропозиція не знайшла широкої підтримки.

Інститут мовознавства завершує свій допис питанням: “А чи підтримуєте латинізацію ви?”

Нагадаємо, у 2015 році лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв виступив за перехід кримськотатарської мови на латиницю.

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