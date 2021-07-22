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InformNapalm встановила дані 17 російських військових, які воювали проти України на Донбасі

Відправною точкою для нового OSINT-розслідування стала групове фото 22 російських військових, зняте у 2014 році.

InformNapalm встановила дані 17 російських військових, які воювали проти України на Донбасі
Фото: informnapalm.org

За двома архівними груповим фотографій встановлені дані 17 з 22 російських військовослужбовців колишньої 17-ї ОМСБР, які брали участь в агресії проти України на Донбасі.

Про це повідомляє InformNapalm.

Зазначається, що станом на липень 2021 року в базі даних OSINT-розслідувань  зібрані докази щодо понад 2630 російських солдатів і офіцерів.

Чергове розслідування доповнює ці дані новими фактамиі розкриває установчі дані російських військовослужбовців колишньої 17-ї мотострілецької бригади з Чечні (в/ч 65384, сел. Шалі). У 2017 році бригада була переформована в 291-й гвардійський механізований полк у складі 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

Відправною точкою для нового OSINT-розслідування стала групове фото 22 російських військових, зняте в період літньо-осінньої української відрядження 2014 року. Є дві версії цього групового фото: 21 людина, з заміною одного фотографа на іншого.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

На знімку чітко видно характерні ознаки російських інтервентів - нестатутні форма і білі ідентифікаційні пов'язки. Зазначена групова фотографія була опублікована InformNapalm ще 13 жовтня 2014 роки (саму фотографію в соцмережі завантажив один з військовослужбовців 28 вересня 2014 року зі Геотеги прикордонного з Україною Куйбишевського району  Ростовської області). Під час нового розслідування, ця фотографія разом із іншими знімками безпосередньо з Донбасу, неодноразово зустрілася на сторінках цих військових. Всього з 22 осіб  вдалося ідентифікувати 17 (одного частково), в тому числі - чотирьох офіцерів.

Нагадаємо, раніше ІnformNapalm зібрала дані про російських військових, які брали участь в окупації Криму.

Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень щодо військової агресії РФ.

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