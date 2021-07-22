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В ОБСЄ закликали сторони проявити політичну волю, щоб повернутися до "тиші" на Донбасі

Ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися.

В ОБСЄ закликали сторони проявити політичну волю, щоб повернутися до "тиші" на Донбасі
Фото: Макс Левин

Сторонам необхідно проявити політичну волю, щоб повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це заявила спеціальна представниця чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі Гайді Грау за підсумками чергового засідання.

Вона нагадала, що рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Грау зазначила, що протягом кількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення.

"Це є доказом того, що всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю", - зазначила представниця голови ОБСЄ.

Грау констатувала, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися.

"Зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку", - зазначила вона.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь.

Засідання ТКГ 21 липня була останньому для Гайді Грау в якості спецпредставника ОБСЄ. Її наступником став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Він вступить на посаду 1 серпня.

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