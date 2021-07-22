Конгресмени закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського в Білий дім

В Конгресі США звернулись до Білого дому з проханням змінити дату візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це заявила співголова групи підтримки України у Конгресі Марсі Каптур, передає Голос Америки.

"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми надіслали листи президенту [Джо Байдену], закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала конгресвумен.

Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто збіг", - написав сенатор у Twitter.

The White House pushed the visit from July to the August recess.



President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.



Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu — Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021

Своєю чергою Володимир Зеленський сказав, що очікує на “змістовну та плідну” зустріч із Джо Байденом 30 серпня.

В Офісі українського президента додали, що незабаром Вашингтон відвідає керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - для того, щоб обговорити змістове наповнення візиту Зеленського до США.

Нагадаємо, що вчора з'явився текст угоди щодо цього газопроводу між США та Німеччиною. Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включно з санкціями.

США та Німеччина погоджуються, що в інтересах України та Європи транзит газу через Україну має бути продовжений після 2024 року. Задля цього Німеччина має використати всі доступні важелі впливу, щоб забезпечити продовження угоди про транзит газу з Росією на 10-річний термін, і призначити для цього спецпредставника. Переговори щодо транзиту мають розпочатися не пізніше 1 вересня.