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Байден прийме Зеленського в Вашингтоні 30 серпня, - Білий дім

"Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму".

Байден прийме Зеленського в Вашингтоні 30 серпня, - Білий дім
Фото: РБК-Україна

Київ та Вашингтон узгодили дату візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Американський лідер Джо Байден прийме президента України в Білому домі 30 серпня.

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому будинку 30 серпня 2021 року", - йдеться в документі.

"Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - сказано у повідомленні.

Цей візит також має підтвердити тісну співпрацю між країнами в галузі енергетичної безпеки, а також "підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях".

Нагадаємо, телефонна розмова Байдена і Зеленського відбулася 7 червня. Джозеф Байден заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі у Вашингтоні цього літа.

Зеленський водночас уточнив, що зустріч має відбутися у липні.

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило, що Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України).

Раніше, за інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

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