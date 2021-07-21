Колишньому нардепу від БПП повідомили про підозру

Колишньому народному депутату від фракції Блока Петра Порошенка Олегу Дмитренко повідомили про підозру за ч.3 ст.382 КК України - невиконання судового рішення.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської обласної прокуратури.

Імені підозрюваного в повідомленні не вказано, проте зазначається, що він зараз є головою однієї з районних рад Чернігівської області. Єдиним, хто підпадає під зазначені критерії, є голова Прилуцької райради Олег Дмитренко.

"Посадовець, обіймаючи раніше посаду директора одного з сільськогосподарських товариств області, достовірно знав про наявність ухвали Срібнянського районного суду Чернігівської області про визнання та надання дозволу на виконання рішення арбітражного суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами (GAFTA). Зазначеною ухвалою постановлено стягнути з його підприємства на користь іншого сільськогосподарського товариства грошові кошти у розмірі 3 664 946,90 доларів США у зв’язку з невиконанням відповідачем зобов’язань за контрактом. Однак, всупереч рішенню суду підозрюваний, маючи фінансову можливість частково погасити суму заборгованості, не спрямував наявні кошти позивачу, а перевів їх на рахунки іншого підприємства", - заявили в прокуратурі.

Таким чином, вважає слідство, колишній депутат умисно не виконав ухвалу суду.

Дмитренко був депутатом Верховної Ради VIIІ скликання у 2014-2019 роках. Входив до складу депутатської фракції БПП.

Фото: facebook.com/DmitrenkoOleg

Кримінальна справа проти Дмитренка часів, коли він був керівником ТОВ "Насіння - Агрохім". За рішенням суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами від 23 грудня 2011 року ця компанія повинна була сплатити на користь Nibulon SA борг в сумі 3,66 млн доларів.

Дмитренко припинив працювати в ТОВ "Насіння - Агрохім" у 2014 році, а у 2016 році фірма була ліквідована.