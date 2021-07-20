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Корнієнко нарахував у Раді до п'яти потенційних олігархів

Потрапляння в реєстр не загрожує жодному "слузі".

Корнієнко нарахував у Раді до п'яти потенційних олігархів
Фото: Анна Стешенко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що до п'яти депутатів Верховної Ради може бути визнано олігархами після прийняття відповідного закону.

Про це він сказав у інтерв'ю "Українським новинам".

Раніше Корнієнко говорив, що в реєстр олігархів можуть потрапити три-чотири депутати.

"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати. Називати колег не буду", - сказав Корнієнко.

Він підкреслив, що жоден кандидат на потрапляння в реєстр олігархів не є членом фракції "Слуги народу".

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів вже пройшов перше читання.

Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження їх впливу на ЗМІ та подання "декларацій" про контакти з олігархами. 

За чинною редакцією законопроєкту олігархом є особа, яка:

  • бере участь у політичному житті
  • має значний вплив на засоби масової інформації
  • володіє монополією на одному з ринків України та протягом одного року поспіль підтримує або посилює монопольне становище;
  • має активи на суму понад один мільйон прожиткових мінімумів (зараз це 2,27 млрд грн).
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