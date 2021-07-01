Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про деолігархізацію

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні так званий законопроєкт про олігархів, що передбачає обмеження їх впливу на медіа та політиків.

За проголосували 275 народних депутатів, із них 231 - "слуги народу". Також голоси дали 18 депутатів "За майбутнє", 18 "Довіри" і 8 позафракційних.

216 нардепів дали голоси за скорочення строків з 14 до 7 днів (вдвічі) з дня прийняття до підготовки до другого читання з поданням правок та пропозицій.

Документ доповідав міністр юстиції Денис Малюська. Він повідомив, що законопроєкт є конституційним і РНБО має відповідні повноваження.

Законопроєкт передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.

Олігархом є особа, яка:

бере участь у політичному житті

має значний вплив на засоби масової інформації

є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це 2 млрд.270 млн грн).

"Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України", - йдеться у документі.

Олігарх може продати свою долю в медіа тільки людині з бездоганною репутацією. Небездоганна репутація перераховується в законопроєкті, і, зокрема, визначає, що в такої людини є непогашена судимість, вона під санкціями, позбавлена права на зайняття певних посад, має податкові борги, порушує законодавство або купив чи хоче купити ЗМІ за занижченою вартістю.

Із повним текстом документу можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутатів, які не підтримають закон про олігархів, можуть вигнати з монобільшості. Проти проголосував тільки один депутат фракції - Людмила Буймістер. Не голосував Кирило Нестеренко. Жан Беленюк, Валерій Зуб, Олександр Кабанов, Анастасія Ляшенко, Єлизавета Ясько, Федір Веніславський, Олена Вінтоняк, Максим Зуєв, Іван Калаур, Вячеслав Рубльов, Ольга Саладуха – відсутні.

Законопроєкт про олігархів президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Глава партії "Слуга народу" повідомляв, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня. Джерела у фракції своєю чергою говорили, що безпосередньо в залі його розглядатимуть "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".

Цей законопроєкт має ще три альтернативні. Спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що і основний, і альтернативні мають розглянути до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.