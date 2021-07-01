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До держбюджету перераховано 750 млн грн дивідендів, відстрочених через пандемію, - в.о. голови УЗ Юрик

Компанія розглядає нові шляхи отримання додаткових доходів завдяки реалізації непрофільних активів.

До держбюджету перераховано 750 млн грн дивідендів, відстрочених через пандемію, - в.о. голови УЗ Юрик

Укрзалізниця виконала свої зобов’язання перед державою, перерахувавши 30 червня 750 млн грн дивідендів за 2019 рік. Про це повідомив у Facebook в.о. голови компанії Іван Юрик.

«Укрзалізниця завжди виконує свої зобов’язання перед акціонером — державою. У 2020 році рішенням уряду було відстрочено виплату компанією дивідендів за 2019 рік. Завдяки реалізації антикризового плану наразі нам вдалося стабілізувати компанію та поступово перейти на прибуткові результати роботи. Виплату дивідендів здійснено в повному обсязі та у терміни, передбачені розпорядженням КМУ», - навела слова Юрика пресслужба компанії.

В УЗ пояснили, що до держбюджету було перераховано 30 % чистого прибутку за результатами роботи у 2019 році (750 млн грн). 70% чистого прибутку (понад 1,7 млрд грн) було спрямовано на покриття збитків минулих років.

«Продовжуємо роботу: оптимізуємо неефективні операційні витрати, реінвестуємо кошти в ремонт рухомого складу, нарощуємо вантажні перевезення, та працюємо над підняттям зарплати для працівників що отримують найнижчі оклади», - заявив Юрик.

Він також наголосив, що компанія розглядає нові шляхи отримання додаткових доходів завдяки реалізації непрофільних активів, продажу металобрухту і зниженню податкового навантаження через зменшення податку на землю.

Нагадаємо, раніше в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик заявив, що у травні компанія другий місяць поспіль вийшла на прибуток. Так, за останній місяць весни компанія отримала близько 39 млн грн доходів.

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