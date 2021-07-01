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Рада повернула повну ставку ПДВ на частину сільгоспсировини

Боротьба зі "скрутками" створила проблеми для переробних підприємств.

Рада повернула повну ставку ПДВ на частину сільгоспсировини
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада на пленарному засіданні 1 липня повернула 20%-ву ставку податку на додану вартість на частину сільськогосподарської сировини, для якої її було зменшено у грудні 2020 року.

Відповідний законопроєкт №5425-д підтримали 309 народних депутатів.

Зниження ставки ПДВ у грудні 2020 року пояснювали боротьбою з податковими "скрутками", але воно створило нерівні умови на ринку.

"Підприємства переробних галузей України, за умови придбання сировини за зниженою ставкою податку на додану вартість 14 відсотків, змушені підвищувати відпускні ціни на власну вироблену продукцію, оскільки вимушені покривати різницю, яка виникла внаслідок застосування різних ставок податку на додану вартість, власними коштами", - сказано в пояснювальній записці.

Тому депутати вирішили повернути єдиний рівень ставки ПДВ в ланцюгу постачання товарів від виробника сировини такої продукції до її кінцевого споживача.

Отже, тепер за ставкою 20% будуть оподатковуватися операції з постачання та ввезення великої рогатої худоби, свиней, овець, незбираного молока, жита, вівса, насіння льону, насіння неосновних олійних культур, цукрових буряків.

Ставка 14% залишається для пшениці, ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику.

Закон вступить в дію на наступний день після публікації.

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