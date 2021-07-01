З 1 липня перерахують пенсії: кого залишили без обіцяних доплат?

Урядовці в черговий раз пафосно видають за велике досягнення, очікуване з 1 липня збільшення розміру пенсійних виплат, хоча це передбачено законодавством, питання лише в сумлінному виконанні закону чиновниками. Це станеться через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. В результаті мінімальна пенсія зросте з 1769 грн на 85 грн і становитиме 1854 грн.

Фото: Александр Рудоманов

Чим більша пенсія, тим більша доплата. Відповідно ті, чия пенсія є максимальною отримають надбавку 850 грн.

Одночасно виростуть надбавки особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також пенсії за особливі заслуги. Всі заплановані перерахунки виплат проводяться автоматично і не вимагають особистого звернення пенсіонерів.

Загалом розмір пенсійних виплат в Україні змінюється від:

• Мінімального 1769 грн, який не може бути меншим за прожитковий мінімум;

• За один рік понаднормового стажу, доплата складе 1% від мінімальної пенсії, тобто 17,69 грн, з 1 липня – 18,54 грн;

• до максимального, який складає не більше десяти прожиткових мінімумів. Зараз він досягає 17690 грн, а в липні становитиме 18540 грн.

Проте, з цього правила є виняток для суддів – розмір їх виплат необмежений. Пенсія суддів з початку року зросла на 9425 грн і сягнула 77,3 тис. грн!

При цьому військовим влада збільшила пенсію всього на 67 грн, а більшість пенсіонерів отримує менше 3 тисяч грн...

Уже не перший рік забувають проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям, чорнобильцям.

З 1 липня влада обіцяла підняти пенсії пенсіонерам старшим за 75 років, проте в черговий раз відклали!

Ще у травні минулого року президент Зеленський пообіцяв доплати для пенсіонерів віком 75–79 років. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна конкретизувала, що будуть додавати по 500 грн щомісяця.

Проте урядове рішення про введення таких виплат було прийнято тільки у вересні 2020 року. При цьому попередній розмір доплат був знижений з 500 до 400 грн, і, що найважливіше, – нараховувати ці гроші уряд запланував лише з 1 липня 2021 р...

Однак тепер уряд іще раз відклав виплати для пенсіонерів, старших за 75 років, з 1 липня на 1 жовтня цього року.

Загальна кількість пенсіонерів у віці 75-79 років – 1,6 млн. Відстрочка виплат по 400 грн на місяць на одного пенсіонера означає, що той чи та недоотримає 1200 грн. Чиновники радіють, що заощадили на пенсіонерах 1,9 млрд грн (в той час як на святкування Дня Незалежності ЗЕ-влада витратить 5,5 млрд грн)!

Примітно, що урядова постанова має блюзнірську назву “Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”. Класний такий захист – забрати обіцяні пенсіонерам 1200 грн.

На жаль, ні Шмигаль, ні Зеленський не дають пояснень на питання: “Чому виникла затримка з обіцяними виплатами?”

Заради об’єктивності слід зазначити, що обіцяні доплати не передбачені пенсійним законодавством, а є лише передвиборними обіцянками пана Зеленського – так само, як і обіцянка звільнити від сплати за комуналку пенсіонерів, старших за 70 років.

Проте, пенсіонери рахують кожну пенсійну копійку, і образа, коли не додали обіцяне, пам’ятатиметься довго…