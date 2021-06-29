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Рада підвищила пенсії "чорнобильцям"

За відповідний документ проголосували 297 народних депутатів.

Рада підвищила пенсії "чорнобильцям"
Фото: Макс Левин

Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроект №4555 "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

За відповідний документ проголосували 297 народних депутатів.

"Законом урегульовано питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю", - повідомляє пресслужба парламенту.

Законом встановлено рівні можливості пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Так, згідно із законом, в усіх випадках розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими, ніж 6 000 грн для І групи інвалідності; 4 800 грн для ІІ групи; 3 700 грн для ІІІ групи; 3 700 грн для дітей з інвалідністю.

Розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, ухвалений закон повинен вступити в силу з першого липня 2021 року.

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