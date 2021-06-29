Три фракції Ради пообіцяли вийти з ТСК по "вагнерівцям" у разі маніпуляцій з боку влади

Депутатські фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" пообіцяли вийти зі складу парламентської тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" у разі маніпуляцій з боку влади.

Відповідну заяву Володимира Ар'єва ("ЄС"), Романа Костенка ("Голос") і Сергія Євтушка ("Батьківщина") оприлюднила пресслужба "Євросолідарності".

"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання «вагнерівців» на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо «вагнерівців». І з такою умовою представники «Голосу», «Батьківщини» і «Європейської Солідарності» заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", – розповів Ар'єв.

За його словами, зараз ці домовленості можуть бути зірваними.

"І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання «вагнерівців", – повідомив представник "Європейською Солідарності".

Депутат зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцям".

"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", – заявив Володимир Ар’єв.

Нагадаємо, що 19 травня Верховна Рада провалила голосування за проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії по справі "вагнерівців". Натомість Рада ухвалила постанову про створення ТСК "з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету та територіальній цілісності". Сюди ж входить і розслідування справи "вагнерівців".

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

14 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У червні 2021 президент Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що дзвонив Олександру Лукашенку щодо справи "вагнерівців". Він вважає, ідея проведення операції з "вагнерівцями" належить іншим країнам, і в разі її проведення Україна могла опинитися у міжнародній ізоляції.