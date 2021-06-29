Філатов спростував, що збирається балотуватися в президенти

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не збирається балотуватися на президентських виборах. Він спростував поширену деякими ЗМІ інформацію щодо нібито висування "технічним кандидатом" проти мера Києва Віталія Кличка.

На своїй сторінці в Facebook Філатов написав, що обіцяв своїй дружині Марині "далі нікуди не лізти".

"Мені достатньо того, що в мене є. Плюс я хочу розвивати нашу партію "Пропозиція", яка об'єднала правильних і порядних людей", - написав мер Дніпра.

Минулого тижня низка українських новинних сайтів із посиланням на слова правника Андрія Вігірінського, який позиціонує себе як правник та аналітик, написали про нібито підготовку Філатова в якості технічного кандидата.

Вігірінський в блозі на "Ліга нет" заявив, що Банкова нібито готує мера Дніпра для протистояння на виборах Кличку, бо саме столичний мер є серйозним конкурентом для Зеленського.

Нагадаємо, що і сам Кличко спростував свої "наміри" брати участь у виборах президента. Мер Києва заявив, що його партія УДАР готується до парламентських виборів, однак зазначив, що висуватися в президенти поки не збирається.