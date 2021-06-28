Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського

Ще одне позачергове буде в четер – на ньому голосуватимуть за законопроєкт про олігархів, скасування вільної економічної зони "Крим" так проєкт закону про корінні народи.

Верховна Рада 29 червня проведе позачергове засідання, скликане президентом України Володимиром Зеленським. Воно розпочнеться о 16 годині, повідомила в коментарі LB.ua нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

На порядку денному - законопроєкт про національний спротив, про збільшення чисельності ЗСУ, законопроєкт про критичну інфраструктуру.

"Але це не виключний список, порядок формує президент", - зазначила депутатка.

Її колега по фракції Ірина Верещук у коментарі LB.ua додала, що зазначені законопроєкти рекомендовані профільним комітетом до ухвалення в першому читанні.

У четвер позачергово розглядатимуть президентський законопроєкт про олігархів, "рентний" проєкт закону №5600, законопроєкт про корінні народи і скасування вільної економічної зони "Крим".

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів президент анонсував ще у квітні. Документ без презентації його положень внесли до парламенту 2 червня, того ж дня LB.ua від джерел отримав повний текст документу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що нині в Україні є 13 олігархів. Згідно з законопроєктом, олігархом є людина, яка бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єта, що має монопольне становище або який є суб'єктом природних монополій, а також підтверджена вартість активів якого перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це 2 млрд 270 млн грн).

Олігарху забороняється: здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій. Бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. Також особи, які включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Глава партії "Слуга народу" повідомляв, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня. Джерела у фракції своєю чергою говорили, що безпосередньо в залі його розглядатимуть "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".

Цей законопроєкт має ще три альтернативні. Спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що і основний, і альтернативні мають розглянути до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.