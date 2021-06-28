Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського

Верховна Рада 29 червня проведе позачергове засідання, скликане президентом України Володимиром Зеленським. Воно розпочнеться о 16 годині, повідомила в коментарі LB.ua нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
На порядку денному - законопроєкт про національний спротив, про збільшення чисельності ЗСУ, законопроєкт про критичну інфраструктуру.
"Але це не виключний список, порядок формує президент", - зазначила депутатка.
Її колега по фракції Ірина Верещук у коментарі LB.ua додала, що зазначені законопроєкти рекомендовані профільним комітетом до ухвалення в першому читанні.
У четвер позачергово розглядатимуть президентський законопроєкт про олігархів, "рентний" проєкт закону №5600, законопроєкт про корінні народи і скасування вільної економічної зони "Крим".
Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів президент анонсував ще у квітні. Документ без презентації його положень внесли до парламенту 2 червня, того ж дня LB.ua від джерел отримав повний текст документу.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що нині в Україні є 13 олігархів. Згідно з законопроєктом, олігархом є людина, яка бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єта, що має монопольне становище або який є суб'єктом природних монополій, а також підтверджена вартість активів якого перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це 2 млрд 270 млн грн).
Олігарху забороняється: здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій. Бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. Також особи, які включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Глава партії "Слуга народу" повідомляв, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня. Джерела у фракції своєю чергою говорили, що безпосередньо в залі його розглядатимуть "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".
Цей законопроєкт має ще три альтернативні. Спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що і основний, і альтернативні мають розглянути до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.