Колишньому голові Держгеонадр повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові Державної служби геології та надр в незаконному звільненні начальниці юридичного управління.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

За версію слідства, у 2019 році топчиновник безпідставно звільнив співробітницю за тривале перебування на лікарняному.

"Ексголова служби, знаючи, що співробітник була відсутня на роботі у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, та, не дочекавшись надання підтверджуючих документів про фактичну кількість днів непрацездатності, звільнив її. При цьому звільнення відбулося начебто з підстав перебування її на лікарняному більше 150 календарних днів протягом року. Тим самим, ним було грубо порушено норми законодавства про працю, оскільки фактична кількість днів, на які було видано лист тимчасової непрацездатності, склала 144 дні", - йдеться у повідомленні.

Дії колишнього чиновника кваліфікували за ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо, що з 2017 року і майже до кінця вересня 2019 року Державну службу геології та надр України очолював Олег Кирилюк. На початку вересня 2019 року він звільнив начальницю юридичного управління Крістіну Браіловську, мотивувавши своє рішення її відсутністю на роботі протягом 150 днів.

З листопада 2019 року керівником служби є Роман Опімах.