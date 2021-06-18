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ДБР провело обшук в антирейдерській комісії Мін'юсту у справі про шахрайство

Провадження стосується приватного адвоката.

ДБР провело обшук в антирейдерській комісії Мін'юсту у справі про шахрайство
Фото: femidaline.com

Державне бюро розслідувань у четвер, 17 червня, провело обшук у Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції, відомій також як антирейдерська комісія.

На сайті ДБР повідомляється, що слідчі вилучали документи щодо підприємства, яке начебто стало жертвою шахрайських дій.

На початку січня 2021 року представник деревообробної компанії поскаржився в Мін'юст на рейдерські дії зі сторони приватного нотаріуса. Після цього на нього вийшли двоє адвокатів, запропонувавши за гроші пришвидшити розгляд скарги в Мін'юсті. При цьому вони не мали ні можливостей, ні наміру допомагати.

Шляхом обману один із адвокатів отримав від потерпілого понад 400 тисяч гривень, і 17 червня його було затримано під час отримання траншу в розмірі 10 тисяч доларів. Цього ж дня відбулася виїмка документів в антирейдерській комісії.

Фото: ДБР

Затриманому адвокату закидають ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що колегію з розгляду справ у сфері державної реєстрації створили на початку 2020 року замість створених попередньою владою комісії з аналогічною назвою та комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та комісії з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації.

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